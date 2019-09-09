Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 71-й годовщиной образования КНДР. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, развитие диалога и сотрудничества Москвы и Пхеньяна способствует безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом.

«Убежден, что дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — говорится в телеграмме Путина.

Он также отметил дружественный характер отношений России и КНДР, и апрельская встреча лидеров двух стран во время визита Ким Чен Ына во Владивосток стала этому подтверждением.

5 сентября дипломаты КНДР заявили о росте статуса страны при Ким Чен Ыне.

КНДР основана 9 сентября 1948 года на территории советской оккупационной зоны, созданной после Второй мировой войны (бывшей Японской Кореи). Страной руководит Трудовая партия Кореи и ее председатель. Ким Чен Ын возглавил партию в 2011 году, сменив на этом посту своего отца Ким Чен Ира. При этом до июля 2019 года главой государства формально считался председатель президиума Верховного народного собрания КНДР (эту должность занимает Цой Рён Хэ), хотя лидером был именно Ким. После изменений, внесенных в конституцию, Ким Чен Ын официально стал первым лицом страны.