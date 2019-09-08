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Южная Корея и КНДР могут создать экономический союз наподобие ЕС

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Фото: Depositphotos
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Экономический союз наподобие Евросоюза между Сеулом и Пхеньяном станет возможным уже через 10-15 лет. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на советника президента Республики Корея Мун Чжон Ина.

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Чиновник возлагает надежды на то, что КНДР, как КНР в свое время, изменится, после чего станет возможным экономическое объединение.

При этом для национального объединения потребуется больше времени.

«Объединение будет непростым, для того, чтобы оно могло произойти в ближайшем будущем, нам следует прийти к согласию», — заявил Мун Чжон Ин.

По словам советника президента, для объединения корейской нации в первую очередь следует создать надежный и эффективный регулярный механизм постоянных контактов на высшем уровне.

15 августа президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления по случаю 74-й годовщины освобождения страны от японских колонизаторов пообещал добиться создания основы для воссоединения с КНДР к 2045 году. По его мнению, если потенциал двух нынешних корейских государств даже при сохранении их политических систем соединить, то можно будет создать единый рынок из 80 млн человек.

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