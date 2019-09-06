КНДР обвинили в контрабанде русской водки

КНДР попыталась поставить на свою территорию более 100 тыс. бутылок русской и белорусской водки, несмотря на международные санкции, пишет 6 сентября агентство «Ренхап» со ссылкой на доклад комитета Совбеза ООН по санкциям.

Отмечается, что в ноябре 2018 года удалось предотвратить попадание на территорию Северной Кореи 90 тыс. бутылок русской водки на сумму в $27,1 тыс. и 15,6 тыс. белорусской стоимостью $14,1 тыс.

В 2006 году СБ ООН запретил Пхеньяну ввозить в КНДР алкоголь, сочтя его предметом роскоши. Мера стала ответом на первое ядерное испытание КНДР. Позднее список запрещенных к ввозу товаров расширялся, в него включили дорогие часы, яхты, снегоходы, пишет ТАСС.

В марте сообщалось, что США внесли два российских судна в число нарушающих санкции по КНДР.