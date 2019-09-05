Дипломаты КНДР заявили о росте статуса страны при Ким Чен Ыне

Статус Северной Кореи при нынешнем председателе Госсовета Ким Чен Ыне резко вырос. Страна превратилась в стратегическую державу, заявил временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Зин Чжон Хеп.

«Товарищ Ким Чен Ын обладает незаурядным идейно-теоретическим талантом, выдающимися политическими способностями», — цитирует ТАСС речь дипломата на мероприятии в честь 71-й годовщины провозглашения КНДР.

КНДР основана 9 сентября 1948 года на территории советской оккупационной зоны, созданной после Второй мировой войны (бывшей Японской Кореи). Страной руководит Трудовая партия Кореи и ее председатель. Ким Чен Ын возглавил партию в 2011 году, сменив на этом посту своего отца Ким Чен Ира. При этом до июля 2019 года главой государства формально считался председатель президиума Верховного народного собрания КНДР (эту должность занимает Цой Рён Хэ), хотя лидером был именно Ким. После изменений, внесенных в конституцию, Ким Чен Ын официально стал первым лицом страны.