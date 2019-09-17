Сенатор допустил расстрел браконьеров в КНДР в случае их возврата

Северокорейских браконьеров может ждать самое суровое наказание вплоть до расстрела за атаку на российских пограничников в Японском море при задержании. Такое мнение высказал во вторник, 17 сентября, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По словам сенатора, не стоит перекидывать инцидент на отношения между странами, тем более на официальную позицию КНДР. «У меня такое впечатление, что если бы эти ребята (браконьеры. — Ред.) попали в руки Пхеньяна — их бы там расстреляли», — сказал сенатор в эфире НСН.

Климов отметил, что для многих северокорейских семей браконьерство является единственной возможностью выжить. При этом в своих водах они ведут себя аккуратнее, добавил парламентарий.

«Я их не оправдываю ни в коем случае, но я бы не хотел, чтобы инцидент перекидывали на отношения стран. Раздрай между нами и Северной Кореей пойдет на пользу очень многим, причем эти «очень многие» отнюдь не друзья России», — заключил он.

Ранее в этот же день в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании в Японском море двух рыболовецких шхун из КНДР, которые вели браконьерский промысел. Экипаж одной из них атаковал российских пограничников. Ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих.

По последней информации, в настоящее время шхуны конвоируют в порт Находки. Всего задержано около 60 браконьеров.

В МИД РФ вызовут временного поверенного в делах КНДР в России после нападения экипажа шхуны из Северной Кореи на российских пограничников.