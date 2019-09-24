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Задержанные рыбаки из КНДР остаются на судах в Находке

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Рыбаки из КНДР, которые были задержаны после нападения на российских пограничников в Японском море, продолжают находиться на судах на рейде Находки. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель пограничного УФСБ по Приморскому краю.

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17 сентября сотрудники погранслужбы в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) обнаружили северокорейские суда и браконьеров.

Экипаж одной из шхун с оружием напал на российских пограничников, пострадали четверо военнослужащих, один из них получил огнестрельное ранение. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

20 сентября задержанные северокорейские шхуны и 161 гражданин КНДР были конвоированы в Находку. Позже стало известно, что один из браконьеров умер. Всего при столкновении было ранено шестеро граждан КНДР.

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