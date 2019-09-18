В ФСБ оценили состояние раненых пограничников

В Федеральной службе безопасности прокомментировали состояние четырех российских пограничников, раненных при нападении экипажа северокорейской шхуны браконьеров в Японском море. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Состояние здоровья четырех раненых сотрудников погрануправления удовлетворительное, угрозы их жизни нет», — сообщили в ЦОС.

Пограничники пострадали 17 сентября. Тогда в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на смотровую группу российского погранкорабля, в результате пострадали четверо военнослужащих. Они получили ранения разной степени тяжести.

Подобный случай нападения не первый. В 2016 году северокорейские рыбаки, замеченные в российских водах, также атаковали пограничников и ранили двух человек.

В результате российские военнослужащие были вынуждены открыть огонь, восемь браконьеров были госпитализированы, один погиб. Против граждан КНДР были возбуждены уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».