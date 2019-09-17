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Временный поверенный в делах КНДР в Москве вызван в МИД России

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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После инцидента с задержанием двух северокорейских шхун в Японском море в МИД России вызван временный поверенный в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хеп. Дипломат прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве, сообщает в четверг, 17 сентября, «Интерфакс».

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По прибытии северокорейский дипломат отказался от общения с представителями СМИ. Ранее в четверг в департаменте информации и печати МИД России сообщили о вызове дипломата.

Ранее во вторник в ФСБ сообщили, что две рыболовецкие шхуны из КНДР, экипаж одной из которых атаковал российских пограничников в Японском море, задержаны. Суда вели браконьерский промысел в исключительной экономической зоне России.

В результате нападения ранения получили трое российских военнослужащих. На борту судна из КНДР находились более 45 человек, отметили в ФСБ.

Всего в районе банки Кито-Ямато в Японском море были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел.

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