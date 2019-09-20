Напавших на пограничников браконьеров из КНДР конвоировали в Находку

Северокорейские браконьеры, напавшие на российских пограничников в Японском море, доставлены в Находку, сообщили 20 сентября в пограуправлении ФСБ по Приморскому краю.

Отмечается, что в порт конвоированы две рыболовецкие шхуны, экипаж одной из которых и совершил нападение, 11 моторных лодок и 161 гражданин КНДР.

В настоящее время суда находятся на рейде, рыбаки пока останутся на борту.

«Пока капитан порта не дал разрешения. С причалом возникли сложности», — рассказал источник ТАСС.

По данным ФСБ, среди браконьеров есть пострадавшие, им оказана медпомощь. Получившие ранения пограничники госпитализированы.

17 сентября сотрудники пограслужбы в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) обнаружили северокорейские суда и браконьеров.

Экипаж одной из шхун с оружием напал на российских пограничников, пострадали четверо военнослужащих, один из них получил огнестрельное ранение. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».