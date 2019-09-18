Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР после нападения в Японском море

Российские пограничники в общей сложности задержали 161 браконьера из Северной Кореи в Японском море. Среди них есть пострадавшие, которым оказана помощь. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что нарушителей везут в порт Находка для дальнейшего разбирательства, уточняет телеканал «360».

В ФСБ оценили состояние здоровья четырех раненых сотрудников пограничного управления как удовлетворительное, отметив, что угрозы их жизни нет.

17 сентября сообщалось, что российские пограничники получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море. Позднее стало известно, что за браконьерство ФСБ РФ задержала две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. В результате нападения браконьеров пострадали четыре пограничника РФ.

Позднее СК возбудил уголовное дело по данному факту.