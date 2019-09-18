СКР возбудил дело по факту нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на сотрудников погрануправления ФСБ после инцидента с северокорейскими браконьерами в Японском море. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело по факту нападения северокорейскими браконьерами на военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — уточнили в ведомстве.

По данным СКР, в результате нападения пострадали не три сотрудника ФСБ, как сообщалось ранее, а четыре.

В ведомстве отметили, что в данный момент ведутся следственные действия, в частности следователи допрашивают очевидцев инцидента. Также назначены судебно-медицинские экспертизы. Что касается рыболовных судов и граждан КНДР, то их конвоируют к месту осмотра.

17 сентября в районе банки Кито-Ямато в Японском море пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. Это произошло в исключительной экономической зоне России. Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на смотровую группу российского корабля, в результате пострадали сотрудники пограничной службы.

ФСБ задержала 80 граждан КНДР, в течение дня 18 сентября они должны быть доставлены в порт Находка.