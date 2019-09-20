Один из напавших на пограничников северокорейских браконьеров умер

Один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море после нападения на российских пограничников, умер. Об этом сообщил начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ по Приморскому краю Владимир Краснов.

Краснов уточнил, что при столкновении в Японском море были ранены шестеро граждан КРДР, передает «Интерфакс».

Краснов пояснил, что ожесточенное сопротивление, которое рыбаки оказали правоохранительным органам, связано с наказанием, которое ожидает их на родине. По российским законам у них должны конфисковать судно. По законам КНДР оно считается собственностью государства, за утрату которого предусмотрены санкции.

Ранее 20 сентября стало известно, что задержанные северокорейские шхуны и 161 гражданин КНДР конвоированы в Находку.

17 сентября сотрудники пограслужбы в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) обнаружили северокорейские суда и браконьеров.

Экипаж одной из шхун с оружием напал на российских пограничников, пострадали четверо военнослужащих, один из них получил огнестрельное ранение. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».