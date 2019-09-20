Прямой эфир

Один из напавших на пограничников северокорейских браконьеров умер

0
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море после нападения на российских пограничников, умер. Об этом сообщил начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ по Приморскому краю Владимир Краснов.

Краснов уточнил, что при столкновении в Японском море были ранены шестеро граждан КРДР, передает «Интерфакс».

Краснов пояснил, что ожесточенное сопротивление, которое рыбаки оказали правоохранительным органам, связано с наказанием, которое ожидает их на родине. По российским законам у них должны конфисковать судно. По законам КНДР оно считается собственностью государства, за утрату которого предусмотрены санкции.

Ранее 20 сентября стало известно, что задержанные северокорейские шхуны и 161 гражданин КНДР конвоированы в Находку.

17 сентября сотрудники пограслужбы в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) обнаружили северокорейские суда и браконьеров.

Экипаж одной из шхун с оружием напал на российских пограничников, пострадали четверо военнослужащих, один из них получил огнестрельное ранение. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео с задержанными в Японском море браконьерами из КНДР
В ФСБ оценили состояние раненых пограничников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019