Появилось видео с задержанными в Японском море браконьерами из КНДР

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео с задержанными в Японском море браконьерскими шхунами из КНДР. По последним данным, пограничники задержали более 160 северокорейских граждан.

«Пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь», — цитирует сообщение ЦОС телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что у задержанных браконьеров изъяли запрещенные орудия лова, а также незаконно добытые морские биоресурсы.

17 сентября в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на смотровую группу российского погранкорабля, в результате пострадали четверо военнослужащих. Они получили ранения разной степени тяжести.

Вскоре были задержаны более 80 граждан КНДР.

Подобный случай нападения не первый. В 2016 году северокорейские рыбаки, замеченные в российских водах, также атаковали пограничников и ранили двух человек.

В результате российские военнослужащие были вынуждены открыть огонь, восемь браконьеров были госпитализированы, один погиб. Против граждан КНДР были возбуждены уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».