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Шестерых браконьеров из КНДР арестовали в России на два месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Шестерых северокорейских браконьеров, которые при задержании в Японском море оказали вооруженное сопротивление российским пограничникам, арестовали на два месяца. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил председатель городского суда Находки Николай Гаенко.

«Суд рассмотрел представленные материалы и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — цитирует его «РИА Новости».

Инцидент произошел 17 сентября в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России. При задержании экипаж одной из шхун оказал сопротивление, в результате пострадали сотрудники пограничной службы, один северокореец погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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