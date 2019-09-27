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В Кремле оценили ситуацию с браконьерами КНДР в Приморье

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное задержание северокорейских браконьеров в Приморском крае.

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«Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу и осуществляют незаконные лов в российских территориальных водах», — сказал чиновник в пятницу, 27 сентября.

Как подчеркнул представитель Кремля, нужны «энергичные меры», чтобы навести порядок в этой области.

Ранее в этот же день сотрудники ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту. У браконьеров обнаружено и изъято около 30 тыс. туш кальмара и запрещенные орудия лова.

Это не первый подобный случай за последнее время. Так, 17 сентября в районе банки Кито-Ямато в Японском море пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. Это произошло в исключительной экономической зоне России. Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на смотровую группу российского корабля, в результате пострадали сотрудники пограничной службы.

ФСБ задержала 80 граждан КНДР, из доставили в порт Находка. СК возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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