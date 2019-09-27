В КНДР сомневаются в возможности следующего саммита с США

Следующий саммит между США и КНДР может не состояться из-за недостаточного прогресса в выполнении договоренностей с прошлых встреч. Такое мнение выразил советник МИД Северной Кореи Ким Ке Гван.

Согласно заявлению Гвана, предыдущие саммиты стали площадкой для выражения намерений прекратить войну между двумя государствами и установить мир и стабильность на Корейском полуострове.

Однако для реализации договоренностей, которые были достигнуты на переговорах на высшем уровне никаких шагов предпринято не было. Все это бросает тень на возможность проведения очередного двустороннего саммита, пишет «РИА Новости».

При этом советник отметил, что КНДР предприняла «искренние усилия», чтобы реализовать договоренности, о чем свидетельствует освобождение американских заключенных, которые обвинялись во враждебных действия в адрес Северной Кореи. Соединенные Штаты для реализации совместного заявления ничего не сделали, по мнению Гвана. Санкции и давление на КНДР лишь увеличились.

В результате, все это заставляет северокорейскую сторону сомневаться в том, что благодаря очередному саммиту можно будет добиться нового прорыва в отношениях с США. Советник также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп предпримет правильные действия, которые приведут к улучшению отношений двух стран.

23 сентября Трамп допустил проведение в скором времени еще одной личной встречи с Ким Чен Ыном. Глава Белого Дома уже делал заявления о возможной встрече с лидером КНДР в конце августа. Тогда он выражал недовольство очередными ракетными пусками Северной Кореи, отмечая при этом, что они не нарушают каких-либо соглашений.

Кроме того, по его словам, Ким Чен Ын даже принес «небольшие извинения» за запуск баллистических ракет малой дальности, состоявшийся 10 августа.

Южнокорейские СМИ 16 сентября писали, что в августе Ким Чен Ын передал главе Белого дома приглашение посетить Пхеньян. Оно содержалось в послании, которое Трамп охарактеризовал как «очень приятное письмо».

В предыдущий раз Трамп встречался с Ким Чен Ыном 30 июня в Доме свободы в пункте Пханмунджом на границе двух Корей. По итогам встречи американский президент заявил, что договорился с лидером КНДР о создании специальных переговорных групп для заключения «хорошей сделки».

После этого спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сообщил, что администрация Трампа готова пойти на уступки, если власти КНДР полностью заморозят свою программу по разработке оружия массового поражения на время переговоров.

Первый двусторонний саммит на высшем уровне состоялся в Сингапуре летом 2018 года. Тогда лидеры обеих стран подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит Пхеньяну гарантии безопасности в обмен на полный отказ от ядерного оружия.

Позже, на встрече 27 февраля 2019 года в Ханое, стороны не смогли договориться о денуклеаризации Корейского полуострова. Отель, где проходили переговоры тет-а-тет, политики покинули раньше запланированного времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ