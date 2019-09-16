Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

Председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын пригласил американского президента Дональда Трампа посетить Пхеньян для нового этапа переговоров. Об этом сообщила южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на несколько источников.

Приглашение содержится в письме, которое в августе этого года было передано главе Белого дома. Трамп тогда заявил, что послание было очень хорошим, в котором Ким Чен Ын предложил возобновить переговоры после их окончания. Пока неизвестно, ответил ли американский президент на письмо.

25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

6 сентября госсекретарь США Майк Помпео рассказал о намерении продолжать переговоры с КНДР. По его словам, американская сторона всегда знала, что этот диалог не будет простым и потребует значительного времени.

Предыдущий саммит США–КНДР состоялся во вьетнамском Ханое 27 февраля. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Позже в Белом доме рассказали, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи, из-за чего, в частности, не был подписан итоговый документ. При этом в апреле Ким Чен Ын заявил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом остаются хорошими, несмотря на безрезультатный саммит.