США расширили санкции против КНДР

США расширили санкции в отношении КНДР, обвинив страну в продолжении незаконных поставок между суднами в обход ограничений Совета безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в пятницу, 30 августа, сообщается на сайте минфина Соединенных Штатов.

Под санкции попали два физлица из Тайваня, три тайваньских судоходных компании Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, и одно судно Shang Yuan Bao «под панамским флагом».

Внесение в санкционный список означает, что собственность этих лиц и компаний, находящаяся в США или под контролем граждан страны, будет заблокирована. Кроме того, гражданам Соединенных Штатов запрещается заключать с ними любые сделки.

22 июня администрация США приняла решение продлить режим односторонних санкций в отношении КНДР еще на один год. Речь идет о сохранении в силе ограничительных мер, которые были основаны на целом ряде указов с 2008 по 2017 год. По оценке президента США Дональда Трампа, политика и действия властей Северной Кореи продолжают представлять угрозу нацбезопасности, экономике и внешней политике Соединенных Штатов.

В августе 2018 года эксперты ООН заявили, что Северная Корея использует иностранные суда для организации поставок нефти в страну в обход введенных Советом Безопасности санкций. Отмечалось, что перекачка топлива с танкеров происходит в море, после чего груз доставляется в КНДР. Таким образом республика не использует свои суда, которые находятся под ограничениями.