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США расширили санкции против КНДР

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Guenter Fischer
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США расширили санкции в отношении КНДР, обвинив страну в продолжении незаконных поставок между суднами в обход ограничений Совета безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в пятницу, 30 августа, сообщается на сайте минфина Соединенных Штатов.

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Под санкции попали два физлица из Тайваня, три тайваньских судоходных компании Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, и одно судно Shang Yuan Bao «под панамским флагом».

Внесение в санкционный список означает, что собственность этих лиц и компаний, находящаяся в США или под контролем граждан страны, будет заблокирована. Кроме того, гражданам Соединенных Штатов запрещается заключать с ними любые сделки.

22 июня администрация США приняла решение продлить режим односторонних санкций в отношении КНДР еще на один год. Речь идет о сохранении в силе ограничительных мер, которые были основаны на целом ряде указов с 2008 по 2017 год. По оценке президента США Дональда Трампа, политика и действия властей Северной Кореи продолжают представлять угрозу нацбезопасности, экономике и внешней политике Соединенных Штатов.

В августе 2018 года эксперты ООН заявили, что Северная Корея использует иностранные суда для организации поставок нефти в страну в обход введенных Советом Безопасности санкций. Отмечалось, что перекачка топлива с танкеров происходит в море, после чего груз доставляется в КНДР. Таким образом республика не использует свои суда, которые находятся под ограничениями.

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