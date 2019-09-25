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Названа дата визита делегации парламента КНДР в Россию

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Фото: ТАСС/Zuma/Kcna
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Официальный визит делегации Верховного народного собрания КНДР в Россию пройдет 20-23 октября. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости».

Как следует из плана приема в Совфеде иностранных делегаций, визит 12 северокорейских парламентариев в Москву будет ответным и пройдет по приглашению спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Ожидается, что представители делегации из КНДР встретятся с председателем верхней палаты российского парламента, запланированы ряд встреч в МИД и Государственной думе.

Матвиенко прибыла в Северную Корею с визитом 7 сентября 2018 года. Она посетила военный парад в Пхеньяне в честь 70-й годовщины образования КНДР и провела встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам спикера Совфеда, переговоры пошли в дружелюбной обстановке.

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