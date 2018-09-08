Прямой эфир

Матвиенко впечатлилась обликом Пхеньяна и стойкостью северокорейцев

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, прибывшая с визитом в КНДР, отметила красоту и благоустроенность столицы Пхеньяна, а также стойкость граждан, благодаря которым страна развивается, несмотря на санкции.

На встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом 8 сентября Матвиенко указала, что со времен ее последнего визита (2005 год) северокорейская столица сильно изменилась.

«Под руководством глубоко уважаемого товарища Ким Чен Ына такое развитие мощное. Новые кварталы, новые улицы, потрясающая архитектура, город такой чистый, благоустроенный. Произвел огромное впечатление на меня. Огромное уважение вызывает ваш стойкий народ», –– цитирует ее ТАСС.

Ранее, в субботу, Матвиенко возложила цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, а также Монументу освобождения, посвященному советским солдатам.

Кроме того, на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Цой Тхе Боком глава Совфеда выразила благодарность за приглашение в КНДР на 70-летие образования республики.

«Прежде всего, хочу поздравить вас, весь народ Корейской Республики с этой юбилейной датой», –– сказала она.

7 сентября в интервью «Известиям» Матвиенко отметила, что ее поездка в Пхеньян послужит дальнейшему укреплению парламентского взаимодействия и развитию отношений двух стран. Также политик намерена передать Ким Чен Ыну послание президента РФ Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жерара Депардье заметили в Северной Корее
Матвиенко передаст Ким Чен Ыну послание Путина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017