Матвиенко впечатлилась обликом Пхеньяна и стойкостью северокорейцев

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, прибывшая с визитом в КНДР, отметила красоту и благоустроенность столицы Пхеньяна, а также стойкость граждан, благодаря которым страна развивается, несмотря на санкции.

На встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом 8 сентября Матвиенко указала, что со времен ее последнего визита (2005 год) северокорейская столица сильно изменилась.

«Под руководством глубоко уважаемого товарища Ким Чен Ына такое развитие мощное. Новые кварталы, новые улицы, потрясающая архитектура, город такой чистый, благоустроенный. Произвел огромное впечатление на меня. Огромное уважение вызывает ваш стойкий народ», –– цитирует ее ТАСС.

Ранее, в субботу, Матвиенко возложила цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, а также Монументу освобождения, посвященному советским солдатам.

Кроме того, на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Цой Тхе Боком глава Совфеда выразила благодарность за приглашение в КНДР на 70-летие образования республики.

«Прежде всего, хочу поздравить вас, весь народ Корейской Республики с этой юбилейной датой», –– сказала она.

7 сентября в интервью «Известиям» Матвиенко отметила, что ее поездка в Пхеньян послужит дальнейшему укреплению парламентского взаимодействия и развитию отношений двух стран. Также политик намерена передать Ким Чен Ыну послание президента РФ Владимира Путина.