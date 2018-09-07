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Матвиенко передаст Ким Чен Ыну послание Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 9 сентября посетит КНДР и будет представлять Россию на торжествах, посвященных 70-летию образования Северной Кореи. В ходе визита она передаст лидеру республики Ким Чен Ыну послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом Матвиенко рассказала в интервью «Известиям».

Она отметила, что в российскую делегацию войдут члены Совфеда и губернаторы. В рамках визита состоятся переговоры с северокорейским руководством.

«Кроме того, у меня есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — передать его личное послание Ким Чен Ыну, главе государства Северная Корея, что я с удовольствием сделаю», — сообщила Валентина Матвиенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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