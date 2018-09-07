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Жерара Депардье заметили в Северной Корее

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Французского актера Жерара Депардье заметили в одной из гостиниц Пхеньяна, пишет 7 сентября агентство AFP.

Сам Депардье ранее никак не анонсировал свою поездку в КНДР, и по словам корреспондента агентства, который его увидел в баре главного международного отеля КНДР, был огорчен встречей с журналистами.

«Будучи явно огорченным, он отклонил все просьбы дать интервью от всех журналистов, которые его узнали», –– рассказал журналист.

Причины поездки знаменитого актера в Пхеньян пока не ясны, однако в сентябре северокорейцы отмечают 70-летнюю годовщину образования КНДР.

По случаю празднования годовщины власти страны пригласили в столицу большую группу журналистов из России, Китая, стран Европы, США и Японии.

На торжества в Северную Корею прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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