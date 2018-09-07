Валентина Матвиенко прилетела в КНДР

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела в Северную Корею. Об этом сообщила пресс-служба Совфеда.

Она будет представлять Россию на торжествах, приуроченных к 70-летию КНДР.

Ранее в интервью газете «Известия» политик рассказала, что в ходе визита она должна будет передать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну личное послание от президента России Владимира Путина.

Матвиенко подчеркнула, что эта поездка послужит дальнейшему укреплению парламентского взаимодействия и развитию отношений двух стран. По ее мнению, Совфед также выступает посредником между парламентариями КНДР и Южной Кореи.