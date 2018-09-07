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Матвиенко посетит Южную Корею в октябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла приглашение спикера парламента Южной Кореи и намерена посетить страну с официальным визитом, подготовка к которому уже началась. Об этом глава Палаты регионов сообщила в интервью «Известиям».

«Скорее всего, он состоится в октябре», — уточнила спикер верхней палаты парламента.

В сентябре делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко отправится в КНДР.

«Очень важно, что после визита в Северную Корею можно продолжать попытки выполнения посреднической миссии России между парламентами обеих Корей», — подчеркнула председатель СФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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