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Матвиенко анонсировала участие 120 стран в Евразийском женском форуме

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Заявки на участие в Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 20–21 сентября, представили женщины из 120 государств. Об этом в интервью «Известиям» рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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На прошлом Евразийском женском форуме, где были представлены 80 государств, говорилось о сохранении дискриминации в обществе в сфере доступа к образованию и профессии, уровня оплаты за одну и ту же работу.

В настоящее время, по мнению Матвиенко, «ментальность общества еще нельзя назвать абсолютно толерантной в гендерном плане». При этом она отметила, что «за 150–100 лет произошел исторический прорыв в достижении гендерного равноправия и повышения роли женщин в жизни общества, политике».

«Мы будем дальше работать. Потенциал женщин огромен и еще далеко не до конца востребован», — подытожила представитель верхней палаты парламента.

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