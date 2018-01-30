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Матвиенко пригласила женщин-парламентариев из США на Евразийский форум

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила женщин-парламентариев из США на Евразийский форум, который состоится в Санкт-Петербурге в сентябре текущего года. По словам спикера СФ, Москва не отказывается от попыток восстановления диалога с американскими парламентариями, несмотря на публикацию так называемого кремлевского доклада, в который минфин США включил представителей российской власти и бизнеса.

«Не отказываемся мы и от попыток восстановления взаимодействия с нашими американскими коллегами. В частности, приглашаем их к участию в международных мероприятиях, проводимых в России. Надеемся, что в этом году американские женщины-парламентарии прибудут на II Евразийский женский форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге», — приводит слова Матвиенко «РИА Новости».

Ранее глава Совфеда призвала защитить российский бизнес от влияния данного документа и назвала недопустимым действия в ущерб национальным интересам других стран.

Матвиенко также заявила, что публикация «кремлевского доклада» накануне выборов президента России является грубейшим вмешательством в избирательный процесс в стране. 

Накануне минфин США опубликовал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В список включили 210 человек — 114 российских чиновников и 96 предпринимателей. Данные меры были приняты в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. 

Президент России Владимир Путин назвал действия США недружественным шагом, который осложняет отношения России и США. Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что данный список не является санкционным. По его словам, попадание фигурантов в список не означает, что в отношении них будут автоматически введены санкции.

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