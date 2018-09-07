«Люди поймут необходимость изменения пенсионной системы»

Изменение пенсионной системы — необходимая в настоящий момент мера. Об этом в интервью «Известиям» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также рассказала, что Россия на протяжении многих лет выступает посредником между парламентариями Южной Кореи и КНДР и в предстоящий ее визит в Пхеньян привезет лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание от Владимира Путина. Спикер верхней палаты парламента также поделилась своим мнением о том, как можно наладить диалог между Россией и США и стоит ли менять дату Единого дня голосования.

— Валентина Ивановна, вы неоднократно анонсировали визиты и в Северную, и в Южную Корею. Не так давно стало известно о вашей предстоящей поездке в Пхеньян. Какая прорабатывается программа?

— В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина я буду представлять Россию на торжествах в Северной Корее, посвященных 70-летию образования этой страны. Советский Союз был первой страной, которая признала Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Цель моей поездки не только участие в праздничных мероприятиях — мы совместили ее с официальным визитом. У нас достаточно представительная делегация: члены Совета Федерации, губернаторы. Состоятся переговоры с руководством Северной Кореи, мы серьезно готовимся к ним.

У парламентариев обеих стран добрые отношения. Они приезжали на 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербург. Мы ведем постоянный диалог, и это крайне важно.

Кроме того, у меня есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — передать его личное послание Ким Чен Ыну, главе государства Северная Корея, что я с удовольствием сделаю.

Уверена, что визит послужит дальнейшему укреплению нашего парламентского взаимодействия и в целом развитию всего комплекса отношений между нашими государствами. Так сложилось, что Совет Федерации выступает неким посредником между парламентариями КНДР и Южной Кореи. На полях 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза мы договаривались об их возможных контактах. Это очень деликатная сфера, здесь нельзя нажимать, нельзя торопиться. Я думаю, что и эта тема будет предметом наших переговоров, тем более сегодня есть надежда на то, что решение о денуклеаризации Корейского полуострова все-таки будет принято. Для этого предпринимаются шаги и Россией, и Китаем, и Соединенными Штатами Америки.

Для меня очень важно мнение руководителя Китая Си Цзиньпина — он очень мудрый и опытный политик. У нас была с ним очень хорошая теплая встреча, и я поинтересовалась: «Как, по его мнению, будет развиваться ситуация на Корейском полуострове?» Си Цзиньпин неоднократно встречался с Ким Чен Ыном. Он ответил мне: «После встреч с главой Северной Кореи убежден, что у Ким Чен Ына искреннее желание мирным путем решить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Он к этому готов, но при понимании того, что должны быть мощные гарантии безопасности КНДР как государства и того, что это не быстрый, не простой процесс». Надежда на то, что он будет идти в таком ключе, конечно, сохраняется.

У меня есть приглашение спикера парламента Южной Кореи посетить с официальным визитом эту страну. Мы готовимся к нему. Скорее всего, он состоится в октябре. Очень важно, что после визита в Северную Корею можно продолжать попытки выполнения посреднической миссии России между парламентами обеих Корей.

— Вы ранее часто бывали на Корейском полуострове. Каким вы видите предстоящий визит? Как он отразится в дальнейшем на отношениях наших стран?

— Отношения между Россией и Северной Кореей всегда носили дружественный характер. Мы соседи, очень помогали КНДР, активно развивали сотрудничество в экономической сфере, инфраструктурной и гуманитарной. Многие северокорейские рабочие трудятся в России. Мы намерены сохранять и развивать дружеские отношения с Северной Кореей, но при понимании, что Россия как ответственный член международного сообщества придерживается всех резолюций ООН. Позиция России по денуклеаризации Корейского полуострова неизменна, и наши партнеры из КНДР это знают.

Матвиенко Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Главное, обязательно уважать интересы этой страны, не допускать оскорбления, унижения, что бывало, мы видели. Любое суверенное государство, даже небольшое, всегда имеет право на уважительное к себе отношение.

Я уверена, что предстоящие переговоры с руководством КНДР будут способствовать укреплению межпарламентского сотрудничества, реализации всего комплекса мер, намеченного Межправительственной комиссией обоих государств.

— В последние месяцы активизировалось межпарламентское общение с коллегами из Америки. Насколько этот канал диалога может быть регулярным и предполагается ли создание какой-то «группы дружбы» между Россией и США?

— После достаточно длительного периода замороженных контактов между Федеральным собранием и конгрессом США появились первые позитивные сигналы. Уже две делегации конгресса США побывали в России. Это и сенаторы, и члены палаты представителей. Сам факт возобновления такого диалога очень важен, его не нужно недооценивать.

Другое дело, что это не были полноформатные переговоры, поскольку у делегаций конгресса не было на то полномочий. Это было желание выслушать друг друга по острым проблемам двусторонних отношений, международных проблем, изложить свою точку зрения. С нашей стороны была изложена позиция России, дано разъяснение, почему мы действуем так, а не иначе.

Попытка понять и услышать друг друга — это крайне важно. Но не стоит рассчитывать на то, что в ближайшее время мы сможем восстановить полноценное межпарламентское сотрудничество, учитывая общий характер двусторонних отношений, превалирование в конгрессе людей с русофобскими настроениями. А также то, что российско-американские отношения по-прежнему являются заложником борьбы американского истеблишмента с Трампом.

Тем не менее визит сенатора Рэнда Пола, искреннего сторонника налаживания российско-американских отношений и сторонника Трампа, дает некоторые надежды. По возвращении он не забыл о своих обещаниях, ведет активную работу в конгрессе по созданию группы демократов и республиканцев из разных комитетов, которая могла бы принять российских парламентариев в Вашингтоне и таким образом продолжить диалог. Но это в любом случае возможно не ранее ноября — после очередных выборов в конгресс. Тогда станет понятен расклад политических сил, сложится новое руководство комитетов по международным делам и обороне. Тогда будет яснее, насколько реальны шансы на продолжение контактов, что для этого нужно сделать.

Хочу сказать искренне: мы не заискиваем перед Соединенными Штатами, не умоляем: «Примите нас Христа ради». Мы сознаем, насколько важны российско-американские отношения не только для двусторонних связей, но и для стабильности в мире. Обе наши страны — великие ядерные державы, члены Совета Безопасности ООН.

— На этих межпарламентских встречах позиция нашей страны была услышана, нам удалось донести то, что мы хотим сказать?

— Очень трудно ломать стереотипы, которые последние годы вдалбливаются средствами массовой информации американцам всеми возможными и невозможными способами. Они демонизируют Россию, искажают основные принципы нашей внешней политики, нашу позицию по Сирии, в основе которой — стремление помочь ей обрести мир, прекратить кровопролитную войну. Эти стереотипы прочно укоренились у определенной части граждан США, у определенной части истеблишмента. Поэтому рассчитывать, что мы встретились, высказались, и сразу всё поменяется к лучшему, нельзя. Нужен спокойный, поэтапный, длительный диалог.

— Вы готовы поехать?

— Сейчас обсуждается, в том числе с подачи господина Пола, возможность взаимного снятия санкций и визовых ограничений с членов Федерального собрания и конгресса. Россия к этому готова. Если такое решение состоится, тогда можно будет говорить о визитах. Пока же мне въезд в Соединенные Штаты Америки закрыт. Учитывая, что парламентский диалог на эту тему только начинается, думаю, еще рано говорить о визитах на уровне спикеров парламента. К этому еще длинная дорога.

Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Недавно президент России Владимир Путин выступил с обращением об изменении пенсионной системы, заявив о целом комплексе социальных гарантий для граждан. На ваш взгляд, это поставило точку в обсуждении данного вопроса?

— Своим обращением президент подвел итог общенациональной дискуссии по очень важной и чувствительной для каждого человека теме — изменению пенсионного законодательства.

Очень хорошо, что Владимир Владимирович выбрал формат прямого обращения к народу. Честно говоря, он мог уйти от этой темы. Есть правительство, есть министры, есть парламент, но стиль работы нашего президента: что бы ни происходило внутри страны, во внешней политике, он всегда лично берет ответственность на себя. Это важно для людей, думаю, они это ценят.

Такой разговор с народом — это человечная тональность, язык простой и понятный каждому. Еще раз подчеркну, что президент следил за дискуссией. Он высказал свою позицию, внес конструктивные предложения по всем основным вопросам, которые поднимались на разных площадках политическими партиями, профсоюзами, оппозицией, гражданами.

Остро стоял вопрос с возрастной планкой для женщин. Я была на многих встречах, они спрашивают: «Почему такая несправедливость? Мужчинам на пять лет, а нам на восемь?»

— Что вы им отвечали?

— Я отвечала, что этот вопрос обсуждается и что мы разделяем их точку зрения.

Президент предложил систему мер, которые смягчают переходный период, делают его не таким болезненным, в том числе меры социальной защиты людей пенсионного и предпенсионного возраста. Я считаю крайне важным, что предпенсионным возрастом будут считаться пять лет до выхода на пенсию. Президент предложил внести изменения в законодательство, усилить административную и уголовную ответственность для работодателей: они не имеют права за пять лет до пенсии никого уволить, если только нет очень серьезных причин.

Сегодня беременную женщину никто не может уволить ни при каких обстоятельствах. Это уже в обществе и у работодателей ментально отложилось. Так же будет по отношению к людям предпенсионного возраста: никто их не сможет уволить.

Представители коренных малочисленных народов Севера были крайне озабочены предстоящими изменениями. Президент эту озабоченность услышал. Высказывали недовольство жители села — трактористы, доярки. С 1 января уже следующего года пенсионерам, проживающим в сельской местности, имеющим стаж не менее 30 лет, начнут выплачивать 25-процентную надбавку к страховой пенсии. И так далее и так далее.

Наряду с предложениями президента свои корректировки готовит «Единая Россия». Прежде всего речь идет о сохранении региональных льгот. В субъектах РФ уже принимают соответствующие решения.

Вы спросили, можно ли поставить точку. В таком вопросе ни запятую, ни точку не поставишь. Что бы мы ни говорили, какие бы аргументы ни излагали, все-таки будет достаточно много людей, которые всё равно будут против повышения пенсионного возраста. Это их право, их мнение. Мы очень рассчитываем, что пройдет время и люди поймут необходимость изменения пенсионной системы.

— Валентина Ивановна, 26 июля вы говорили о возможности изменить дату Единого дня голосования. На каком этапе сейчас дискуссия, есть ли какие-то оптимальные варианты?

— То, что в свое время было принято решение о Едином дне голосования, очень правильно. Мы с 90-х годов жили в сплошных избирательных кампаниях. Работать некогда было: то муниципалов избираем, то заксобрания, то губернаторов. Трясло всю страну, потому что любой предвыборный период имеет свои особенности.

Что касается даты Единого дня голосования, эта тема обсуждается. Называют март, сентябрь, ноябрь. У нас огромная страна, столько часовых поясов. Выбрать день голосования, который бы устроил всех и вся на всей территории России, я считаю, невозможно. Некий компромиссный, наиболее оптимальный вариант, может быть, лучше, чем сентябрь, можно обсуждать, но в этом нет пока острой необходимости.

Давайте дождемся 9 сентября — у нас пройдут одни из самых больших выборов, потому что мы будем выбирать 22 губернатора, 16 региональных парламентов и большое количество муниципальных депутатов. Еще раз посмотрим и с точки зрения времени проведения Единого дня голосования — правильно или нет. Можно и нужно обсуждать. Если кто-то предложит и аргументирует, что есть такое время года, которое будет лучшим для всей территории страны, — почему нет? Но пока никто такого варианта не предложил.

Матвиенко Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В последние годы Федеральное собрание очень многое сделало для совершенствования избирательного законодательства, приблизив его ко всем требованиям международных организаций, к тому, чтобы эти выборы были демократичными, прозрачными, доступными для граждан. Расширили количество наблюдателей до бесконечности: все, кто хочет, приходите, следите за выборами. Устанавливаются камеры.

Основная работа законодателями сделана. Сегодня избирательная система России является одной из самых демократичных, прозрачных, понятных, доступных для людей, и никаких кардинальных изменений в ней делать не нужно. Но каждая кампания выявляет неучтенные нюансы, шероховатости. У нас есть очень хорошая площадка — Палата регионов, в ней все регионы представлены. Пройдут эти выборы, мы еще раз посмотрим. Донастройка, шлифовка возможны. Будет необходимо — мы это обязательно сделаем.

— На Западе очень активны представители гендерных групп — женских, феминистских, которые борются с «мужским засильем», попутно продвигают права сексуальных меньшинств. У нас проводился Евразийский женский форум, который вы в свое время назвали одной из важнейших мировых площадок для обсуждения актуальных вопросов. Скоро пройдет второй. Два разных подхода к роли женщины в политике, от какого больший эффект: от того, что сейчас на Западе — какой-то агрессии, или от того, что у нас? К чему мы стремимся в этом вопросе?

— Не соглашусь с вами: политику Запада в отношении женщин нельзя ассоциировать с радикальными женскими группами и экстремистского толка женскими движениями. По своей сути политика Запада в отношении женщин не отличается кардинально от мировой повестки, от нашей повестки. Есть много проблем, общих для всех. На прошлом Евразийском женском форуме у нас были представлены 80 государств, в том числе западные. Мы были «на одной волне», говорили о том, что сохраняются элементы дискриминации в наших обществах: доступ к образованию и профессии, разный уровень оплаты за одну и ту же работу. Ментальность общества еще нельзя назвать абсолютно толерантной в гендерном плане. Есть целый ряд других проблем, которыми озабочены женщины-политики, женщины-лидеры, женщины – руководители общественных организаций. Форум — хорошая площадка для обсуждения и выработки позиции: чего мы хотим, как будем действовать? Именно действовать. Программа и повестка форума очень созвучны тому, что сегодня происходит в мире. Заявки на участие представили женщины из 120 государств.

Мы не только обсуждаем, но и принимаем итоговый документ, направляем его всем главам государств, парламентам, общественным лидерам, во все международные организации.

Объективности ради надо сказать, что за 150–100 лет произошел исторический прорыв в достижении гендерного равноправия и повышении роли женщин в жизни общества, политике. Но мы будем дальше работать. Потенциал женщин огромен и еще далеко не до конца востребован.

— Как вы относитесь к стратегии Минэкономразвития по разделению нашей страны на 14 макрорегионов?

— Я уже забыла, какая по счету эта версия. Совет Федерации как Палата регионов вовлечен в эту работу. В последней версии учтены многие предложения нашего экспертного совета. Но и сейчас в проекте стратегии всё равно прослеживается агломерационный центризм.

В принципе это оправданно: такова глобальная тенденция. 50% мирового валового продукта производится, вдумайтесь, всего в 280 городах мира. Россия не может быть вне мировых процессов. Но при этом мы должны учитывать масштабы территории нашей страны, ее специфику. Мы не можем обескровить малые города, поселки, села. Это недопустимо с экономической и социальной точки зрения. Мы не имеем права оставить такие огромные территории без человеческого ресурса, без развития.

В малых городах и селах — душа нашего народа, традиции, культура, ремесла. Если пойдем по сугубо прагматическому пути, то мы как страна многое потеряем. Этого никто не поймет. Чего не хватает стратегии, так это человеческого измерения. Это должна быть стратегия пространственного развития территории людей и для людей.

Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Очень размашисто, очень уверенно: «Четырнадцать макрорегионов». Почему четырнадцать, а не двенадцать, спрашивают эксперты. Как идея это может иметь место, я не отрицаю с ходу. Это надо обсуждать, аргументировать, почему такой подход, соответствует ли это уже сложившимся экономическим связям регионов. Хотя сама идея правильная, потому что не может быть удельных княжеств, огражденных заборами. Такой макроподход возможен, но что это будет? Реинкарнация совнархозов или новый современный подход?

Закон мы приняли в 2014 году, и уже эту тему заболтали. Прошло четыре года, а до сих пор нет стратегии пространственного развития России. Нет документа, важнейшего для любого государства, для развития экономики, производительных сил, процессов расселения граждан, развития инфраструктуры. Дискуссия нужна, но пора, наконец, определить время, когда будет подведена черта.

— В завершение беседы хотела бы вам предложить сказать о том, о чем я не спросила, но вы бы хотели сказать?

— У вас много читателей и зрителей. Вы теперь такие большие и важные, мегахолдинг! Но вы сохранили дух «Известий», свое бережное отношение к людям. Я знаю, что количество ваших читателей, зрителей, почитателей не снижается, а растет. Это говорит о профессионализме команды, о том, что вы оперативно реагируете на злобу дня, объективно даете информацию, у вас нет налета желтизны, вы остаетесь востребованными и популярными. Я желаю вашей команде дальше так же высоко держать эту планку.