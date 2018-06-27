Совет Федерации — палата регионов, и потому мы постоянно держим в поле зрения вопросы региональной политики государства, пространственного развития страны. Развертывание работы по осуществлению майского указа Президента России делает это направление нашей деятельности особенно актуальным.

В самом деле, обширность российского пространства — непреложная геополитическая реальность, дающая значительные конкурентные преимущества нашей стране. Прежде всего это богатейшие природные ресурсы. Притом ресурсы всех видов: углеводородные, минеральные, биологические, водные, воздушные, почвенные. Несмотря на то что человечество вступило в постиндустриальную эпоху, формирует цифровую экономику, спрос на них не уменьшается. Пространство России — это также мощные производительные силы, разветвленная инфраструктура, население почти 147 миллионов человек. Наконец, территория России — естественная материальная основа для транснациональных коммуникаций Восток–Запад и Север–Юг. Их запуск позволит выстроить логистику глобального масштаба, объединяющую транспортные артерии Европы, Азии, Северной Америки.

Использование конкурентных преимуществ, которые дает России ее пространство, не происходит самой собой. «Огромные пространства легко давались русскому народу, — отмечал выдающийся русский мыслитель Н.А. Бердяев. — Но не легко давалась ему организация этих пространств в величайшее в мире государство, поддержание и охранение порядка в нем». Мысль, актуальная и сегодня. Ослабление внимания российского государства в 1990-е годы к управлению пространством страны привело к возникновению ряда серьезных деформаций в территориальном размещении производительных сил, уровнях развития субъектов Российской Федерации, расселении, миграционных потоках. Вывод очевиден: организация пространства в интересах страны, ее жителей — работа, которую нужно вести постоянно, энергично, системно. Государство обязано четко определить свои цели в сфере пространственного развития, создать механизмы их реализации.

Инструментом решения этой ключевой задачи призвана стать Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года. Ее готовит Минэкономразвития России. Окончательный вариант проекта министерством пока не представлен. Тем не менее обсуждение будущего документа идет активно как в государственно-политической сфере, научно-экспертной среде, так и в обществе в целом. Совет Федерации не стоит в стороне. В марте мы провели круглый стол с обсуждением тех идей, положений, которые, по мнению участников, должны найти отражение в стратегии. Хотела бы высказать свое видение по ряду вопросов, которые считаю ключевыми для готовящегося документа.

Прежде всего вопрос о приоритетах стратегии. Судя по выступлениям ее разработчиков, акцент делается на инвестиционные, отраслевые и инфраструктурные аспекты пространственного планирования. Первостепенное значение этих тем сомнений не вызывает. Но не меньшее значение имеют и социальные аспекты пространственного развития. Ведь пространство России — это не только место размещения производительных сил, но и территория социальной, культурной, духовной жизни людей. Комфорт, благополучие граждан — абсолютный приоритет деятельности государства.

Казалось бы, это азбучные истины. Однако на практике при решении вопросов, связанных с размещением инвесторами новых производственных объектов, как правило, верх берут частные интересы компаний и отраслевые предпочтения федеральных министерств и ведомств. Интересы субъектов Российской Федерации, такие как создание новых рабочих мест, наполнение доходных статей бюджета, улучшение за счет этого качества жизни людей, сплошь и рядом находятся на втором плане.

Жизнь показывает: автоматически, сам по себе оптимальный баланс экономической и социальной составляющих пространственного развития не возникает. Обеспечить его может только регулирующая деятельность органов власти всех уровней.

Документ должен предложить механизмы координации производственных, инвестиционных, инфраструктурных программ, осуществляемых различными уровнями власти. Но экономической эффективностью цели управления пространственным развитием страны не исчерпываются. Стратегия обязана содержать инструменты, которые обеспечат учет и реализацию интересов регионов в области здравоохранения, образования, культуры, уровня жизни населения, благоустройства территории, дорожного строительства и т.д. Пространство городов, сельских поселений, страны в целом необходимо сделать удобным, комфортным, улучшающим социальное самочувствие и настроение граждан.

Словом, Стратегия пространственного развития — документ, экономическая и социальная составляющие которого должны быть равноправными по своей значимости для государства, общества. Он должен быть нацелен на обеспечение достойных условий жизни граждан на всей территории страны, где бы человек ни жил.

Хочу подчеркнуть, что в решении этих вопросов важно не наступать вновь на одни и те же грабли. Я имею в виду не сбиваться на командно-административные меры планирования и управления. Стратегия должна базироваться на принципах и механизмах рыночной экономики.

За прошедшие годы произошло сжатие, уплотнение экономического пространства России. Сегодня на территории, составляющей лишь 5% от территории страны, производится свыше 40% суммарного валового регионального продукта. В то же время на территориях европейского Севера, Сибири, Дальнего Востока, составляющих в совокупности 83% площади России, этот показатель не достигает и 30%.

Также неравномерно распределен по территориям и научно-технический потенциал. Он концентрируется преимущественно на территориях Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей. Понятно, что научные разработки, особенно мирового уровня, не могут осуществляться везде и всюду. Научно-технический прогресс генерируется центрами, число которых невелико во всех странах. Тем важнее их оптимальное пространственное распределение.

По данным Росстата, в 2016 году внутренние затраты на научные исследования и разработки по всем субъектам Российской Федерации составили свыше 943 млрд рублей, из них 491 млрд рублей приходится на Центральный федеральный округ.

Фактическая концентрация научно-технического потенциала страны преимущественно в европейской части России не способствует модернизации экономики Сибири и Дальнего Востока, ее переходу на инновационные рельсы.

Спору нет, у рыночной экономики свои законы, бизнес зиждется на них, а потому не считаться с ними нельзя. Но применять их с учетом интересов регионов, живущих в них людей можно и нужно. Такую возможность предоставляет увязывание стратегии с Основами государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года. Документ, утвержденный указом президента России, предусматривает создание условий, обеспечивающих как можно более полную реализацию технологического, производственного, кадрового потенциала регионов, повышение таким путем благосостояния граждан. Планирование пространственного развития должно способствовать решению этих задач.

Вопрос, вызывающий острую дискуссию, — это место агломераций в пространственном развитии страны. Достаточно широко распространена точка зрения, что именно их поддержка должна стать приоритетом номер один политики государства в сфере пространственного развития. Агломерации действительно играют важную роль в современном мире. Россия не является в этом плане исключением. По оценкам специалистов, сейчас в нашей стране сформировалось или формируется несколько десятков агломераций, в них проживают десятки миллионов человек. Их вклад в экономический рост, научно-технический прогресс действительно значительный, и он будет оставаться таким.

Однако одно дело разумная, взвешенная поддержка агломераций и совсем другое — их абсолютизация. Не считаю, что политика государства в сфере пространственного развитии должна «зацикливаться» на них. Ведь вне агломераций в России проживает не менее 60 миллионов человек — население крупного европейского государства. Форсировать рост числа и укрупнение агломераций — значит объективно вынуждать российских граждан к переселению в них. И это уже имеет место. Сокращается число жителей в малых и средних городах, количество сельских поселений. Как результат — обезлюдение обширных территорий. В итоге может оказаться так, что пространство страны будет представлять собой архипелаг из группы островов — агломераций в безлюдном океане остальной территории России.

По сути, происходит разрушение национальной системы поселений, которая включает в себя не только большие, но и средние, малые города, села и т.д. Эта система сама по себе является ценностью: как архитектурное, градостроительное, культурное воплощение истории и духа народа, как малая родина десятков миллионов людей. Обречь так называемые неперспективные поселения на медленное умирание — значит лишить себя исторических корней, исторической памяти, традиций, духовно-нравственных устоев.

Следует отметить, что процесс этот начался еще в годы советской власти. Великий патриот России Д.С. Лихачёв раньше других увидел его, понял, с какими издержками для страны это сопряжено. В течение веков, писал он, именно провинция «держала уровень не только численности населения, но и уровень экономического благополучия, уровень культуры».

Стратегия пространственного развития не должна являться механической проекцией размещения производительных сил, крупных предприятий, инфраструктурных объектов. Она обязана учитывать исторические реалии, национальные особенности страны, сложившийся образ жизни народа, содействовать их сохранению.

Это ясно дал понять глава Российского государства В.В. Путин, высказавшись на заседании Совета законодателей за приоритетное направление инвестиций в развитие транспортной и иной инфраструктуры между населенными пунктами. В ходе «прямой линии» президент России выступил в поддержку сохранения малокомплектных школ, медицинский учреждений, создание новых рабочих мест в поселениях, не втянутых в орбиту агломераций. Шаги по усилению связанности пространства будут способствовать более равномерному территориальному распределению инвестиционных ресурсов и размещению предприятий, предотвратят деградацию малых и средних городов, других поселений. Страна в еще большей степени станет единым целым не только в административно-политическом, но и социально-экономическом плане.

Стратегия пространственного развития — документ значимый и, в определенном смысле, новый для современной России. Тем более важно, чтобы работа над ним велась гласно, во взаимодействии с как можно более широким кругом государственных и общественных структур, научных, экспертных организаций. Исходя из этого, Совет Федерации сегодня проводит парламентские слушания по проекту стратегии с участием всех заинтересованных федеральных органов государственной власти, представителей субъектов Российской Федерации, экспертного сообщества, средств массовой информации. Рассчитываем, что высказанные в ходе слушаний предложения найдут отражение в готовящемся документе.