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Матвиенко назвала условие возвращения России в G8

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Если Россия получит предложение вернуться к формату G8, РФ его примет, диалог необходим, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу, 15 июня.

Она отметила, что вопрос о возвращении к данному формату Москва не поднимает.

«Нам есть где работать — это и «двадцатка», и ШОС, и БРИКС. Но если нам последует приглашение вернуться, мы примем его, диалог необходим, мы убеждены», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

Перед саммитом «большой семерки» (G7), состоявшемся 8–9 июня в Квебеке, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в этот формат. 

Участники встречи «большой семерки» в Канаде из стран ЕС (Франция, Италия, Германия и Великобритания) единогласно выступили против возвращения России на неформальный форум. 

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