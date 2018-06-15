Матвиенко назвала условие возвращения России в G8

Если Россия получит предложение вернуться к формату G8, РФ его примет, диалог необходим, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу, 15 июня.

Она отметила, что вопрос о возвращении к данному формату Москва не поднимает.

«Нам есть где работать — это и «двадцатка», и ШОС, и БРИКС. Но если нам последует приглашение вернуться, мы примем его, диалог необходим, мы убеждены», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

Перед саммитом «большой семерки» (G7), состоявшемся 8–9 июня в Квебеке, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в этот формат.

Участники встречи «большой семерки» в Канаде из стран ЕС (Франция, Италия, Германия и Великобритания) единогласно выступили против возвращения России на неформальный форум.