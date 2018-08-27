В Госдуме отреагировали на предложение разделить Россию на 14 макрорегионов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев прокомментировал порталу iz.ru предложение Минэкономразвития разделить Россию на 14 макрорегионов.

К Дальнему Востоку и Северному Кавказу предлагается добавить еще 12 макрорегионов. В их числе Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Ожидается, что документ внесут в правительство в сентябре, а в ноябре стратегию уже утвердят, пишет «Коммерсант».

Арефьев критически оценил данную инициативу. По его мнению, структура округов не нужна России, потому что она экономически неэффективна. «Экономика будет только страдать. Начнется выдаивание всех ресурсов из областей, а области будут нищать», — уверен парламентарий.

Глава комитета предложил не заниматься организационными перестановками, а изменить налоговое законодательство. «Это же полнейшее форменное безобразие, когда все деньги из регионов выкачиваются в Москву и Санкт-Петербург, потому что сегодня предприятия платят налоги не по месту своего расположения, а по месту регистрации», — полагает депутат.