Прямой эфир

В Госдуме отреагировали на предложение разделить Россию на 14 макрорегионов

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев прокомментировал порталу iz.ru предложение Минэкономразвития разделить Россию на 14 макрорегионов.

К Дальнему Востоку и Северному Кавказу предлагается добавить еще 12 макрорегионов. В их числе Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Ожидается, что документ внесут в правительство в сентябре, а в ноябре стратегию уже утвердят, пишет «Коммерсант».

Не столицей единой
Алексей Кудрин предложил пять конкурентов Москве и Петербургу для равномерного развития страны

Арефьев критически оценил данную инициативу. По его мнению, структура округов не нужна России, потому что она экономически неэффективна. «Экономика будет только страдать. Начнется выдаивание всех ресурсов из областей, а области будут нищать», — уверен парламентарий.

Глава комитета предложил не заниматься организационными перестановками, а изменить налоговое законодательство. «Это же полнейшее форменное безобразие, когда все деньги из регионов выкачиваются в Москву и Санкт-Петербург, потому что сегодня предприятия платят налоги не по месту своего расположения, а по месту регистрации», — полагает депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Володин призвал учитывать бюджетную обеспеченность регионов в общем бюджете РФ
Регионы прошли проверку на капремонт

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017