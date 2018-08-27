Минэкономразвития предложило выделить в России 14 макрорегионов

Разделить Россию на 14 макрорегионов, аналогично выделению Дальнего Востока и Северного Кавказа, предложило Министерство экономического развития. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил «Коммерсант».

К Дальнему Востоку и Северному Кавказу Минэкономики предлагает добавить еще 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Предполагается, что такое деление позволит обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия. Кроме того, такое дробление будет отражать сложившиеся социально-экономические связи.

Свое предложение ведомство изложило в проекте «Стратегии пространственного развития». Документ будет внесен в правительство в сентябре, а уже в ноябре стратегия может быть утверждена.

7 августа президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио главы Воронежской области Александра Гусева о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории региона.