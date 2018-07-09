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Володин призвал учитывать бюджетную обеспеченность регионов в общем бюджете РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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При обсуждении бюджета России на следующие годы необходимо учитывать показатель бюджетной обеспеченности регионов, призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил на слушаниях по вопросам бюджетной, налоговой, таможенной и тарифной политики.

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Вместе с тем, по данным «РИА Новости», Володин подчеркнул, что бюджетная обеспеченность регионов не зависит от наличия у него собственной промышленности. Он указал, что есть субъекты с крупными предприятиями и серьезным потенциалом, однако их бюджетная обеспеченность одна из самых низких в стране.

«Нам важно, чтобы бюджетная, налоговая, таможенно-тарифная политика в том числе решали эти задачи. Поэтому, коллеги, надеюсь на то, что ваши предложения будут конструктивными и позволят правительству решать эти задачи», — заключил спикер Госдумы.

5 июля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле отметил, что по итогам пяти месяцев 2018 года макроэкономическая ситуация в стране остается стабильной, а по ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции.

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