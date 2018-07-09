Володин призвал учитывать бюджетную обеспеченность регионов в общем бюджете РФ
При обсуждении бюджета России на следующие годы необходимо учитывать показатель бюджетной обеспеченности регионов, призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил на слушаниях по вопросам бюджетной, налоговой, таможенной и тарифной политики.
Вместе с тем, по данным «РИА Новости», Володин подчеркнул, что бюджетная обеспеченность регионов не зависит от наличия у него собственной промышленности. Он указал, что есть субъекты с крупными предприятиями и серьезным потенциалом, однако их бюджетная обеспеченность одна из самых низких в стране.
«Нам важно, чтобы бюджетная, налоговая, таможенно-тарифная политика в том числе решали эти задачи. Поэтому, коллеги, надеюсь на то, что ваши предложения будут конструктивными и позволят правительству решать эти задачи», — заключил спикер Госдумы.
5 июля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле отметил, что по итогам пяти месяцев 2018 года макроэкономическая ситуация в стране остается стабильной, а по ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции.