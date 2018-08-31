Голикова: предложения президента по пенсиям обеспечены финансово

Все предложения президента РФ Владимира Путина по смягчению пенсионного маневра урегулированы с финансовой точки зрения. Об этом заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на реализацию инициатив главы государства по изменению пенсионного законодательства в 2019–2024 годах будет выделено 511 млрд рублей. Ранее эта сумма была предметом обсуждения, но теперь ее размер согласован с Минфином, подтвердила зампредседателя правительства РФ.

— Всё, что мы сегодня имеем, как инициативы президента, всё это обеспечено законом о федеральном бюджете, законом о бюджете Пенсионного фонда, законом о бюджете обязательного медицинского страхования, потому что предусмотрена диспансеризация два дня, — это обеспечивается государственными гарантиями, — пояснила Татьяна Голикова. — Всё это, может быть, какие-то детальки маленькие, которые не влияют ни на какие финансовые расчеты, остались до момента внесения закона. А так на сегодняшний день все инициативы президента с точки зрения финансов практически урегулированы.



Вице-премьер уточнила, что объем бюджетных вложений будет увеличен, поскольку принято решение в 2019–2020 годах дать гражданам возможность выйти на пенсию на полгода раньше. По словам зампредседателя правительства, обеспечение этой льготы потребует почти 300 млрд рублей.

В первые шесть лет реализации маневра 29,5 млрд рублей будет выделено на реализацию досрочного выхода на пенсию многодетных матерей. Еще 117 млрд рублей пойдут на 25-процентные надбавки к пенсиям для жителей села. Как пояснила Татьяна Голикова, право на нее получат граждане с 30-летним стажем в сельском хозяйстве — ежемесячная прибавка к их пенсиям составит 1300 рублей.

— Очень важная инициатива президента — это 25-процентная надбавка для пенсионеров на селе. Эта тема — очень болезненная, — подчеркнул глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

Также правительство и Федеральная налоговая служба предварительно подсчитали, сколько потребуется государству на сохранение льгот по налогу на имущество и налогу на недвижимость физических лиц.

— За 10 лет по налогу на имущество это будет 23,9 млрд рублей, по земельному налогу — 7,5 млрд рублей. То есть 31,4 млрд рублей, — сказала Татьяна Голикова, подчеркнув, что эти цифры будут уточняться.

Другой важной темой выступления вице-премьера стало обеспечение трудовых прав граждан при достижении предпенсионного возраста. Сегодня многие высказывают тревогу по поводу отказов в приеме на работу или увольнения по возрасту, отметила она.

— Эти обсуждения и эти тревоги людей как раз были учтены в том числе и в том предложении, которое президент внес относительно административной и, возможно, уголовной ответственности работодателя, чтобы защитить гражданина, защитить работника, — подчеркнула Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас готовятся поправки в Уголовный и в Административно-процессуальный кодексы в части усиления ответственности за подобную дискриминацию. При этом, как отметил Андрей Макаров, и бизнес, и профсоюзы призвали власти максимально взвешенно подойти к этому вопросу.

— Понятна реакция бизнес-сообщества: они предложили очень осторожно отнестись к мере, связанной с уголовной ответственностью, — сказал глава комитета по бюджету и налогам. — Но меня удивило, что эту позицию разделили и профсоюзы. Они очень жестко сказали: к уголовной ответственности надо относиться аккуратно, потому что это может вынудить работодателей просто снизить возраст тех, кто будет приходить на работу.

Контролировать вопросы найма сотрудников предпенсионного возраста можно через ужесточение Трудового кодекса, считает глава «Опоры России» Александр Калинин.

29 августа президент РФ Владимир Путин предложил скорректировать параметры разработанного правительством пенсионного маневра. Его цель — обеспечить устойчивый рост пенсионных выплат выше уровня инфляции. Для женщин пенсионный возраст увеличится до 60 лет, а не до 63, как планировалось ранее. Кроме того, граждане предпенсионного возраста смогут получать повышенное пособие по безработице. Все инициативы президента в ближайшее время будут оформлены в качестве поправок к законопроекту об изменениях в пенсионной системе.