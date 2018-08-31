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Володин анонсировал скорое внесение поправок в проект о пенсиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Администрация президента России внесет основные поправки по совершенствованию пенсионного законодательства в ближайшее время. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы проводим заседание рабочей группы, учитывая, что у нас поправки поступают. Вы знаете, что самые главные поправки в ближайшее время поступят от президента страны», — цитирует его ТАСС.

Рабочей группе по совершенствованию пенсионного законодательства, по словам Володина, понадобится еще несколько встреч, чтобы постараться синхронизировать принятие законопроектов, уже рассмотренных в первом чтении, с законодательными инициативами, которые в ближайшее время внесет глава государства.

«Важно, чтобы эти законы были действительно подготовлены на качественно высоком уровне и, что самое главное, чтобы они позволили решить те проблемы, которые стоят перед нашей страной, гражданами, перед пенсионной системой», — подчеркнул он.

Спикер Госдумы добавил, что крайне важно, чтобы в дискуссии включились работодатели и профсоюзы.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением по пенсиям 29 августа. Глава государства заявил, что изменения в законодательстве необходимы и провести их нужно сейчас, так как иначе позже придется прибегать к более жестким мерам. Также Путин предложил ряд изменений в проект — в частности, повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, как предлагалось ранее.

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