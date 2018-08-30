Во времена СССР существовали пятилетние планы развития народного хозяйства — «пятилетки». После уточнений параметров увеличения пенсионного возраста президентом России стало ясно, что срок трудовой деятельности до выхода на пенсию для граждан составит пять лет. И каждый должен теперь скоординировать свои личные планы с пенсионными новациями.

Безусловно, увеличение продолжительности трудового периода несет в себе и возможности для самостоятельного, не зависящего от государства, повышения будущей пенсии за счет добровольных накоплений. Инструменты для этого существуют.

Конечно, чтобы накопления были более равномерными и максимальными по величине, копить самостоятельно лучше смолоду. Существует даже такой принцип накоплений, как «пенсионная лестница». Первая ступенька или «первая пятилетка» — нужно к 30 годам сформировать личный пенсионный фонд в размере одной годовой зарплаты. К 35 годам — двух, к 40 — трех. Затем идет период жизненного цикла, когда можно накапливать вдвое больше. К 45 годам свой пенсионный фонд желательно увеличить до пяти годовых зарплат, а к 50 — семи. Затем в течение трех «пятилеток» темпы можно вновь понизиться и к 65 годам выйти на уровень 10 годовых зарплат. Этого хватит примерно на 20 лет шикарной прибавки к пенсии — более чем 50% к среднему годовому доходу.

Если говорить о возможности накопить что-то всего за пять лет, то тут расклад таков. В развитых странах накопительная нагрузка может доходить до 70%. В России максимальный размер нормы сбережений все-таки поменьше, порядка 50%. Отсюда к выходу на пенсию можно накопить около двух с половиной годовых доходов или порядка 1 млн рублей, если исходить из средней зарплаты в 30 тыс. рублей в месяц. Прибавка к пенсии будет не очень большая (примерно 20%, если исходить из средней плановой пенсии от государства к 2024 году в 20 тыс.). Поэтому поколению 1959–1964 годов рождения придется дополнительно находить альтернативные источники дохода на пенсии: сдача квартиры, дары сада-огорода, помощь детей, а возможно и небольшой бизнес.

У поколения 40–45 летних запас времени и возможностей для накопления гораздо больше. И на эту цель можно направлять более комфортные 10-15%. Самый подходящий, на мой взгляд, инструмент для добровольных накоплений — индивидуальный инвестиционный счет. Здесь максимальный выбор стратегий и налоговые стимулы (возврат налога на сумму взносов до 400 тыс. рублей в год). Общая рекомендация: чем меньше лет до пенсионного возраста, тем более консервативным должен быть портфель вложений. Есть даже такая формула: 100 минус число лет оставшихся до пенсии — столько акций в % максимально должно быть в портфеле, остальное — облигации.

У молодых в силу жизненного цикла еще высоки потребности в затратах: надо купить жилье, вступить в брак, поднять детей. Но накопления, пусть и в минимальном размере, надо делать: отрабатывать дисциплину и навыки инвестирования. В принципе инструменты есть: упомянутый индивидуальный инвестиционный счет, негосударственные пенсионные фонды, накопительное страхование жизни. Возможно, не хватает добровольных корпоративных планов (их реализация может появиться в рамках разрабатываемого правительством механизма индивидуального пенсионного коэффициента) и так называемых фондов жизненного цикла (обычно его название, например, «2035» означает год выхода на пенсию, а структура портфеля соответствует этому возрасту). Совсем недавно такие фонды успешно стартовали в Китае, надеемся, что что-то аналогичное в ближайшее время мы увидим и у нас.

Автор — финансист

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