Сам по себе вопрос увеличения пенсионного возраста давно назрел. Повышать его, безусловно, надо, но вот на сколько, в каком темпе, какими мерами и каким контекстом все это должно сопровождаться? Это очень чувствительные вопросы. Давайте попробуем хоть немного в этом разобраться.

Если говорить о величинах пенсионного возраста в разных странах, то тут в последние годы целый ряд стран принял решения о его поэтапном повышении. Рекордсменами здесь являются Дания (68 лет к 2030 году) и Ирландия (68 лет к 2028 году). Многие подтягиваются к планке в 65 лет. Вообще же текущим среднеевропейским уровнем пенсионного возраста являются цифры 65 у мужчин и 60 у женщин.

Конечно, самая чувствительная социальная группа к повышению — те, кому осталось до пенсии пять и менее лет. Резких движений тут делать не нужно. Даже вариант с увеличением в полгода за год означает, что женщине 50 лет придется работать… до 60. Это эффект бега по движущемуся навстречу эскалатору.

Поэтому разумно поднимать пенсионный возраст достаточно плавными темпами. Например, в Германии до 2024 года его повышают на один месяц в год, затем на два месяца. За время транзитного периода можно привести к новым возрастным реалиям системы трудовой занятости, а люди успеют попривыкнуть и скорректировать свои жизненные планы.

Давайте теперь образно взглянем на текущую так называемую демографическую пирамиду России, где по вертикали идут года рождения, а по горизонтали — количество людей этого возраста. Что мы наблюдаем?

Некие затухающие волны с явно просматривающимися четырьмя гребнями и тремя провалами между ними. Второй по величине пик приходится на 1960 год и около того. Это ядро поколения «бэби-бумеров». То есть на подходе в ближайшие пять лет ежегодно без малого по 2 млн потенциальных пенсионеров. Очевидно, что повышением возраста выхода на пенсию государству на несколько лет удастся отсрочить часть своих обязательств. Но задачи долгосрочной сбалансированности пенсионной системы это не решит. Куда более устрашающим выглядит возрастной провал, приходящийся на 2000 год рождения. Это миллениалы, на которых пришелся спад рождаемости в лихие 1990-е. Сейчас они должны выходить на работу и замещать выбывающих, платить те же страховые взносы. И тут нужно думать о неких дополнительных компенсационных механизмах.

Увеличение возраста малоэффективно без параллельного запуска корпоративных пенсионных планов и добровольных пенсионных счетов. Имею в виду именно «тандем» механизмов, один из которых ответственным подразумевает работодателя, а второй — самого гражданина. Гармоничная пенсионная система должна опираться на три ножки, тогда она будет наиболее устойчива.

Приведу для примера систему Новой Зеландии: там государство обеспечивает пенсионеру коэффициент замещения в 40%, корпоративная система (Kiwi) еще 14%, добровольная — еще до 10%. Предполагаемый к внедрению в России механизм индивидуального пенсионного капитала (разрабатывается совместно ЦБ и Минфином) в известном до сих пор виде не сильно приблизит нашу систему к такому взаимодополняющему образцу.

Надо думать, как вовлечь в процесс работодателей, чтобы они были заинтересованы в формировании корпоративных и профессиональных пенсий для своих сотрудников. А для личных накоплений, помимо НПФ, где отсутствует возможность выбора индивидуальной стратегии, есть, например, уже три года работающий механизм ИИС — индивидуальных инвестиционных счетов. Из ИИС легко можно сделать пенсионную модификацию с уточняющими параметрами по срокам и защитным механизмам. Также на базе паевых фондов (ПИФ) можно создавать коллективные фонды жизненного цикла, подстраиваемые по структуре вложений под возраст выхода на пенсию.

Вообще, на мой взгляд, увеличение пенсионного возраста должно сопровождаться правильным контекстом. Не разговорами о том, что это неизбежность, необходимая для сбалансированности бюджета пенсионного фонда и увеличения выплат текущим пенсионерам. А о том, что это параллельно дает будущему пенсионеру в плане новых возможностей сформировать для себя более высокую пенсию.

Автор — финансист

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