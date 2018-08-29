В марте 2018 года, в обращении к нации после президентских выборов, на которых Владимир Путин получил поддержку более 56 миллионов россиян, он провозгласил ключевой принцип государственной политики на ближайшие годы. Глава государства заявил: «Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь».

Такой предельно доверительный разговор напрямую с людьми, без других чиновников и посредников состоялся и 29 августа. Хотя тема для него оказалась крайне болезненной и для власти, и для общества. Россияне — прежде всего, само «путинское большинство», которое ещё полгода назад никак не предполагало кардинальных изменений — ждали разъяснений именно от Владимира Путина. Эмоциональной готовности принять объективные, но холодные расчёты правительства, «Единой России», экономистов и статистиков в отношении столь чувствительной темы, у граждан немного, и это естественно.

В популистские обещания и реальные возможности оппозиции что-то изменить большинство россиян не верят. А к позиции президента, подразумевающей открытое обсуждение всех развилок и рисков, которые в среднесрочном будущем встанут перед страной, абсолютное большинство россиян, которое доверяет своему лидеру, обязательно прислушается.

Конечно, далеко не все услышали то, на что втайне надеялись, ведь повышение пенсионного возраста всё-таки начнётся уже со следующего года. Но все без исключения убедились, что Владимир Путин слышит, чувствует и не боится прямо говорить о страхах перед реформой, возникающих у разных групп нашего достаточно консервативного и патерналистского общества. Отмечу, до этого ратовавшие за реформу чиновники предпочитали отмахиваться от этих опасений цифрами статистики и отсылками к зарубежному опыту.

Граждане увидели, что президент лично занимается этой болезненной темой — а значит, и на весь переходный период, особенно в самые сложные первые годы реформы, Владимир Путин будет постоянно держать руку на пульсе в интересах простых людей. Услышали мы и то, что президент уважительно высказался в адрес противников реформы, восприняв их доводы и конструктивные предложения и просчитав даже некоторые популистские идеи (вроде замен повышения пенсионного возраста на прогрессивный налог на доходы россиян или распродажу зданий Пенсионного фонда).

И наконец, самое главное — россияне получили от Владимира Путина гарантии осуществления широкого набора смягчающих социальных мер и принципиальных поправок, которые помогут обществу, особенно людям старших возрастов, менее болезненно вступить в реформу.

В предложениях Владимира Путина нашли отражение многие идеи профсоюзов, ОНФ, Общественной палаты и «Единой России». Все критики реформы упрекали правительство тем, что прибавка к пенсиям обещана только на словах. А президент потребовал, чтобы порядок индексации выплат в опережающем инфляцию режиме был гарантирован уже в самом законопроекте о повышении пенсионного возраста, а не откладывался на потом.

На слушаниях в Госдуме выступающие через одного напоминали об особой роли женщин в семейном укладе российского общества, традициях помощи бабушек в воспитании внуков. И Владимир Путин восстановил справедливость: у женщин возраст выхода на пенсию вырастет не больше, чем у мужчин. Также президент расширил объём пенсионных льгот для многодетных матерей, распространив на них право досрочной пенсии.

С самого начала реформы было понятно, что она острее всего переживается теми, кому до пенсии оставалось всего несколько лет и у кого уже нет возможности, сил и здоровья перестроить жизненные планы, получить новую квалификацию и найти работу. Именно эти люди смогут оценить возможность выходить на пенсию на полгода раньше, значительное расширение границ предпенсионного возраста — с 2 до 5 лет — и более чем двукратное увеличение пособия по безработице — фактически до уровня МРОТ (более 11 тыс. рублей). Все это необходимо для защиты пожилых работников.

Ну и решение сохранить для людей, у которых отодвинулся срок выхода на пенсию, все социальные и имущественные льготы по прежнему пенсионному возрасту, станет для семейных бюджетов дополнительным подспорьем и подушкой безопасности.

Конечно, сложно надеяться на то, что общее недовольство населения повышением пенсионного возраста уйдёт так же быстро, как возникло. Однако обращение президента точно снизит накал эмоций в обществе и поможет людям рационально оценивать ситуацию в пенсионной системе, укрепит пошатнувшуюся было веру людей в социальный договор власти и общества.

Не меньшее значение выступление президента имеет для власти, ведь Владимир Путин переориентировал государство и бизнес на решение реальных проблем рынка труда в регионах и лично показал чиновникам всех уровней, как нужно взаимодействовать с людьми при планировании и осуществлении любых чувствительных изменений. Это окажется гораздо важнее для долгосрочной устойчивости политической системы, чем ситуативные колебания рейтингов власти и её результаты на ближайших выборах.

Автор — директор по исследованиям фонда «Институт социально-экономических и политических исследований»

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