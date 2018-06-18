Визит Путина в КНДР может состояться после поездки Матвиенко

Президент Владимир Путин может совершить визит в Северную Корею после поездки спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщил координатор депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев.

Он напомнил, что Матвиенко совершит визит в КНДР 9 сентября, передает «РИА Новости».

«Я считаю, что визит Путина в КНДР может состояться после поездки Валентины Матвиенко, то есть не раньше осени», — выразил он свое мнение.

В октябре 2017 года Валентина Матвиенко провела встречу с северокорейскими парламентариями. Тогда глава делегации передал ей письмо лидера КНДР Ким Чен Ына.