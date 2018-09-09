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Матвиенко сообщила о готовности Ким Чен Ына посетить Россию

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Лидер КНДР подтвердил свою готовность приехать в Россию с официальным визитом, сообщила 8 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с главой республики.

Она отметила, что передала Ким Чен Ыну послание российского президента Владимира Путина.

«Я выполнила поручение Владимира Владимировича Путина, передала его послание. В ответ он [Ким Чен Ын] сказал, что подтверждает готовность и желание приехать с визитом в Российскую Федерацию», –– цитирует Матвиенко ТАСС.

По ее словам, северокорейский лидер не хочет откладывать этот вопрос, и проработка встречи начнется по дипломатическим каналам в ближайшее время.

«Лидер КНДР хочет обсудить стратегию и перспективу сотрудничества двух стран, а также целый ряд важных серьезных вопросов международной повестки дня», –– сказала глава Совфеда, добавив, что Ким Чен Ын высоко ценит роль России в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Свою встречу с Ким Чен Ыном Матвиенко охарактеризовала как очень дружелюбную. Переговоры длились вместо запланированных 30 минут час.

«Он (лидер КНДР) человек с юмором, который улыбается, смеется», –– добавила она.

Ранее в субботу сообщалось, что Валентина Матвиенко впечатлилась обликом Пхеньяна и отметила стойкость северокорейцев, благодаря которым страна развивается, несмотря на санкции.

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