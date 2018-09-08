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Матвиенко рассказала о стремлении Ким Чен Ына к миру

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала доброжелательной встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая прошла в субботу, 8 сентября, в Пхеньяне.

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По ее словам, Ким Чен Ын «хочет мира в регионе и делает для этого всё возможное и невозможное», а также настроен на объединение двух Корей. 

Она отметила, что политик подтвердил роль России в урегулировании корейской проблемы и заявил о готовности приехать в РФ.

Спикер верхней палаты парламента также сообщила, что передала главе КНДР послание от президента России Владимира Путина. 

Ранее в субботу глава Совфеда возложила цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, а также Монументу освобождения, посвященному советским солдатам. Кроме того, на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Цой Тхе Боком она выразила благодарность за приглашение на 70-летие образования республики. Также Матвиенко провела встречу с председателем Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ен Намом.

7 сентября в интервью «Известиям» Валентина Матвиенко отметила, что ее поездка в Пхеньян послужит дальнейшему укреплению парламентского взаимодействия и развитию отношений двух стран.

В 2017 году ситуация на Корейском полуострове обострилась после нескольких ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. США и ООН усилили давление на КНДР и ввели санкции. Позже северокорейские власти согласились на переговоры с Сеулом и Вашингтоном.

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В апреле президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал лидера КНДР Ким Чен Ына вместе принести на полуостров мир и процветание. С такими словами он обратился в Пхамунджоме перед началом исторических переговоров, возобновившими диалог впервые более чем за 10 лет.

В июле в Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Стороны договорились о взаимных уступках. Так, Вашингтон обязан представить Северной Корее гарантии безопасности, а Пхеньян, в свою очередь, будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова, для этого стороны договорились создать совместную рабочую группу. Так, к концу июля Северная Корея не запустила ни одной ракеты и не проводила ядерных испытаний.

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