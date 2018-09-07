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Матвиенко рассказала о посредничестве СФ между Пхеньяном и Сеулом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Совет Федерации выступает неким посредником между парламентариями КНДР и Южной Кореи. Об этом в интервью «Известиям» заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, рассказывая о предстоящих переговорах с Северной Кореей.

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«На полях 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза мы договаривались об их возможных контактах. Это очень деликатная сфера, здесь нельзя нажимать, нельзя торопиться. Я думаю, что и эта тема будет предметом наших переговоров, тем более сегодня есть надежда на то, что решение о денуклеаризации Корейского полуострова все-таки будет принято. Для этого предпринимаются шаги и Россией, и Китаем, и Соединенными Штатами Америки», — пояснила Матвиенко.

Она также рассказала, что интересовалась мнением руководителя Китая Си Цзиньпина о дальнейшем развитии ситуации на Корейском полуострове. Китайский представитель был убежден в том, что у Ким Чен Ына искреннее желание мирным путем решить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

Председатель Совета Федерации выразила надежду на то, что процесс и дальше будет проходить в таком же ключе.

«Мы намерены сохранять и развивать дружеские отношения с Северной Кореей, но при понимании, что Россия как ответственный член международного сообщества придерживается всех резолюций ООН. Позиция России по денуклеаризации Корейского полуострова неизменна, и наши партнеры из КНДР это знают», — подчеркнула спикер Совфеда.

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