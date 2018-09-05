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Разминирование границы КНДР и Южной Кореи займет 200 лет

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Фото: TASS/Cesar Marino/Pacific/Barcroft
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Не менее 200 лет уйдет на полное разминирование демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями, заявил 5 сентября радиостанции KBC неназванный представитель южнокорейских сухопутных войск.

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По его словам, даже при привлечении всех инженерных подразделений Южной Кореи к процессу разминирования, завершить его не удастся быстрее, чем два два столетия.

На основании этого военный призвал создать специальный центр по ликвидации мин, который позволит подготовиться к совместным проектам Пхеньяна и Сеула в демилитаризованной зоне длиной 241 км и шириной 4 км.

Как отмечает ТАСС, по некоторым данным с момента окончания Корейской войны (1953 года) в погранзоне было заложено более 2 млн противотанковых и противопехотных мин.

При этом трудность в разминировании заключается не только в количестве снарядов, но и в том, что многие карты минных полей были утеряны.

Помимо этого, ливни и наводнения ежегодно приводят к перемещению мин.

Таким образом саперам для полного их обезвреживания придется буквально исследовать каждый сантиметр демилитаризованной зоны.

22 августа сообщалось, что власти Южной Кореи предложили КНДР сформировать объединенную спортивную команду для участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио.

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