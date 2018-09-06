Третий межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября

Лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут переговоры в рамках третьего межкорейского саммита, который пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.

Стороны обсудят реализацию Панмунджомской декларации. Политики подписали данный документ по итогам своей первой встречи в апреле текущего года, сообщил спецпосланник южнокорейского президента Чон Ый Ен.

«Председатель Ким Чен Ын подтвердил решимость выполнять обязательства по полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил о готовности к тесному сотрудничеству с Сеулом, а также с Соединенными Штатами до завершения процесса», — цитирует дипломата «Интерфакс».

27 апреля лидеры двух Корей впервые за более чем 10 лет встретились в демилитаризованной зоне Панмунджом. Тогда Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали «декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова». Она включает в себя сотрудничество по разоружению, договоренности по объединению семей, железных дорог и не только.

В конце июля Сеул и Пхеньян обсуждали снос постов охраны в демилитаризованной зоне. Тогда же Республика Корея решила сократить число военных на границе с КНДР.