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Третий межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября

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Фото: Global Look Press/Inter-Korean Summit Press Corps
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Лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут переговоры в рамках третьего межкорейского саммита, который пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.

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Стороны обсудят реализацию Панмунджомской декларации. Политики подписали данный документ по итогам своей первой встречи в апреле текущего года, сообщил спецпосланник южнокорейского президента Чон Ый Ен.

«Председатель Ким Чен Ын подтвердил решимость выполнять обязательства по полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил о готовности к тесному сотрудничеству с Сеулом, а также с Соединенными Штатами до завершения процесса», — цитирует дипломата «Интерфакс».

27 апреля лидеры двух Корей впервые за более чем 10 лет встретились в демилитаризованной зоне Панмунджом. Тогда Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали «декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова». Она включает в себя сотрудничество по разоружению, договоренности по объединению семей, железных дорог и не только.

В конце июля Сеул и Пхеньян обсуждали снос постов охраны в демилитаризованной зоне. Тогда же Республика Корея решила сократить число военных на границе с КНДР.

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