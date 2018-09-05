«Пропавший» Ким Чен Ын появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на похороны ученого-ядерщика, бывшего главы комитета машиностроительной промышленности Трудовой партии Кореи (ТПК) Чу Гю Чхана. Он выразил соболезнования родным покойного и возложил к гробу траурный венок.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фото с траурной церемонии.

4 сентября южнокорейское агентство Yonhap отметило, что Ким Чен Ын не появлялся на публике 15 дней. По данным агентства, СМИ КНДР, активно освещавшие деятельность лидера Северной Кореи в июле и первой половине августа, с 21 августа перестали публиковать новости о нем. Отсутствие Кима привлекло особенное внимание в связи с тем, что 8 сентября в КНДР намечены празднования по случаю 70-летия со дня основания, а двумя днями ранее он должен встретиться со спецпосланниками президента Кореи Мун Чжэ Ина.

Эксперты предположили, что исчезновение главы КНДР может быть связано с тем, что он сконцентрировался на решении внешнеполитических вопросов.

О смерти Чу Гю Чхана стало известно 4 сентября. Ему было 89 лет.