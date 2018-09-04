В КНДР умер экс-глава комитета по ядерным разработкам

В возрасте 89 лет скончался бывший глава комитета машиностроительной промышленности Трудовой партии Кореи (ТПК), ответственного за ядерные и ракетные разработки КНДР, Чу Гю Чхан. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщила северокорейская газета Rodong Sinmun.

«Чу Гю Чхан пользовался большим доверием великого лидера Ким Чен Ира и занимал ряд важных позиций в военно-промышленном секторе, где он внес свой вклад в модернизацию наших вооруженных сил и превращение нашей страны в непобедимую сверхдержаву», — цитирует сообщение ТАСС.

31 июля разведывательные службы США выявили признаки конструирования КНДР новых ракет на производственной площадке, где ранее изготавливались первые северокорейские межконтинентальные ракеты.