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В КНДР умер экс-глава комитета по ядерным разработкам

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Фото: rodong.rep.kp
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В возрасте 89 лет скончался бывший глава комитета машиностроительной промышленности Трудовой партии Кореи (ТПК), ответственного за ядерные и ракетные разработки КНДР, Чу Гю Чхан. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщила северокорейская газета Rodong Sinmun.

«Чу Гю Чхан пользовался большим доверием великого лидера Ким Чен Ира и занимал ряд важных позиций в военно-промышленном секторе, где он внес свой вклад в модернизацию наших вооруженных сил и превращение нашей страны в непобедимую сверхдержаву», — цитирует сообщение ТАСС.

31 июля разведывательные службы США выявили признаки конструирования КНДР новых ракет на производственной площадке, где ранее изготавливались первые северокорейские межконтинентальные ракеты.

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