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В Японии заявили о желании покончить с недоверием в отношениях с КНДР

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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В Японии заявили о желании покончить со взаимными недоверием в отношениях с КНДР. С таким заявлением на фоне последствий саммита США и Северной Кореи выступил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Премьер отметил, что хотел бы встретиться с председателем КНДР Ким Чен Ыном, добиться прогресса в установлении доверительных отношений с Северной Кореей вслед за Соединенными Штатами, а также решить вопрос похищенных японских граждан, пишет газета «Санкэй»

Пхеньян признал факт похищения 13 японских граждан в 2002 году. Пять из них смогли вернуться в домой, остальные были признаны погибшими. Их останки были отправлены родственниками, однако подлинность подтвердить не удалось.

28 июля в Пхеньяне создали специальную переговорную группу для налаживания диалога с Токио.

6 августа глава японского правительства заявил, что ему необходимо лично встретиться с председателем КНДР для решения проблемы ракетно-ядерной программы и похищения японских граждан, сформировав новые японско-северокорейские отношения.

Однако 22 августа президент США Дональд Трамп и Синдзо Абэ условились продолжать поддерживать санкции против КНДР.

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