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В Японском море появится система слежения за нелегальными судами из КНДР

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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won
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На всем побережье Японского моря появится обширная система слежения за нелегальными судами из КНДР.

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Система будет оснащена высокоточными камерами для слежения в постоянном режиме. В случае появления любых подозрительных судов береговая охрана и японская полиция будут немедленно получать сообщение, пишет газета Yomiuri.

Благодаря новой системе все нелегальные суда из КНДР смогут быть перехвачены до того, как достигнут японского берега. Также система будет анализировать поведение кораблей в автоматическом режиме. Если маршрут судна будет отличаться от привычного, оно будет признано подозрительным.

В конце июля минобороны Японии приняло решение свернуть комплексы противовоздушной обороны Patriot PAC-3 на юго-западе страны в связи со стабилизацией ситуации на Корейском полуострове.

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