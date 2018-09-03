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Кремль прокомментировал возможный визит Путина в КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина визит в КНДР не запланирован.

«Нет, в планах такой поездки нет», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Он также рассказал, что Пхеньян пока не сообщал о планах северокорейского лидера Ким Чен Ына воспользоваться приглашением российской стороны для того, чтобы посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, который пройдет с 10 по 13 сентября.

31 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал главе республики приглашение посетить Россию. Путин предложил организовать визит в рамках ВЭФа либо согласовать поездку отдельно по линии МИДа. Кроме того, российский лидер пригласил южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина на форум в качестве почетного гостя.

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