Небензя объяснил блокировку Россией доклада по КНДР в Совбезе ООН

Россия заморозила принятие доклада комитета СБ ООН по вопросам санкций в отношении КНДР. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что российская сторона не согласна с «определенными положениями доклада и тем, как идет работа над ним», уточнив, что не может привести конкретные примеры из-за конфиденциальности документа.

Небензя добавил, что Россия и другие делегации сильно обеспокоены «регулярными утечками информации из комитета (по вопросу КНДР) в открытый интернет и СМИ».

«Мы запросили расследование этих случаев в комитете, но некоторые члены не высказали особого желания, поэтому мы будем делать это самостоятельно», — добавил он.

3 августа Вашингтон ввел санкции в отношении российского банка «Агросоюз» за якобы нарушение режима нераспространения в отношениях с КНДР. Позднее списки были расширены. В них оказался ряд компаний, которые базируются в Китае и России. В российском МИДе заявили, что односторонние ограничения США являются попыткой оказать давление на Москву за принципиальную позицию по КНДР.