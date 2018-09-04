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СМИ заметили пропажу Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/KCNA
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Глава КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении 15 дней, заметило корейское агентство Yonhap.

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Издание отмечает, что с конца июня по конец августа северокорейские СМИ активно освещали поездки Ким Чен Ына на разные экономические объекты. Однако с 21 августа новой информации о деятельности главы КНДР не публикуется.

В последний раз он посетил завод медицинского оборудования и побывал на похоронах бывшего главы минобороны страны Кима Ен Чхуна.

Между тем эксперты предполагают, что Ким Чен Ын, вероятно, мог сконцентрироваться на решении вопросов во внешней политике, пишет «Газета.ру».

Как подчеркивает агенство, отсутствие Ким Чен Ына привлекает к себе внимание, так как 8 сентября КНДР будет праздновать 70-летие со дня основания. Кроме того, на среду, 5 сентября, у политика запланирована встреча со спецпосланниками президента Южной Кореи. 

Ранее в мае СМИ выяснили реальный рост Ким Чен Ына. Оказалось, что он на 8 см ниже предполагаемого.

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